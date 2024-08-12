В Совфеде предупредили об угрозе апокалипсиса из-за ударов ВСУ по ЗАЭС
Сенатор Ковитиди: Нарушение основ ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису
Нарушение основополагающих правил ядерной безопасности ведёт мир к настоящему апокалипсису. С таким заявлением выступила сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя обстрел украинскими военными Запорожской АЭС.
"Сегодня всем понятно, что возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции возникло в результате атаки Вооружённых сил Украины. Почему МАГАТЭ и международная общественность не хотят замечать это чрезвычайное преступление, которое угрожает сегодня мировой ядерной безопасности, нам, в России, понятно", — указала сенатор в беседе с RT.
Ковитиди призвала не закрывать глаза на происходящее, ведь именно ситуация на ЗАЭС "чрезвычайно ярко" на данный момент демонстрирует положение всего мира. С её слов, произошло тотальное разделение миропорядка и основной концепции мировой безопасности — мир распался на белое (тех, кто поддерживает Россию) и тёмное (тех, кто является скрытыми или явными врагами РФ, утратившими элементарный инстинкт самосохранения). Это достаточно тревожные симптомы, которые заставляют задуматься о том, куда идёт мир.
Напомним, вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после украинских ударов по Энергодару. По словам чиновника, радиационный фон станции в норме. Позднее ситуацию прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала МАГАТЭ отреагировать на действия киевского режима.
Telegram / ЗАЭС. Официально