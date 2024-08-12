В Совфеде предупредили об угрозе апокалипсиса из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

"Сегодня всем понятно, что возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции возникло в результате атаки Вооружённых сил Украины. Почему МАГАТЭ и международная общественность не хотят замечать это чрезвычайное преступление, которое угрожает сегодня мировой ядерной безопасности, нам, в России, понятно", — указала сенатор в беседе с RT .

Ковитиди призвала не закрывать глаза на происходящее, ведь именно ситуация на ЗАЭС "чрезвычайно ярко" на данный момент демонстрирует положение всего мира. С её слов, произошло тотальное разделение миропорядка и основной концепции мировой безопасности — мир распался на белое (тех, кто поддерживает Россию) и тёмное (тех, кто является скрытыми или явными врагами РФ, утратившими элементарный инстинкт самосохранения). Это достаточно тревожные симптомы, которые заставляют задуматься о том, куда идёт мир.