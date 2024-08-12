МИД России воззвал к мировому сообществу из-за безумной атаки Киева на ЗАЭС
Захарова: РФ призывает мировое сообщество принять срочные меры из-за атаки ЗАЭС
Москва призывает мировое сообщество предпринять срочные меры по отношению к Киеву из-за атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Москва уже не первый год обращается к международному сообществу с просьбой повлиять на Украину и её западных покровителей в связи с тем, что для Владимира Зеленского и всех, кто за ним стоит, в частности, США и Британии, атомные станции являются "средством и инструментом ведения террористической деятельности".
"Мы видели это, фактически когда был нанесён удар, целью стал один из объектов ЗАЭС"— сказала Захарова.
Напомним, вечером 11 августа войска ВСУ нанесли удары по Энергодару. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС случилось возгорание. Пожар потушили силами сотрудников МЧС России. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что повреждения нанесли два дрона-камикадзе, которые были выпущены с разницей в 12 минут. В МАГАТЭ подчёркивают, что угроза для станции отсутствует. Администрация ЗАЭС в свою очередь уточнила, что утечки радиации нет, АЭС продолжает работать в штатном режиме.
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