МИД России воззвал к мировому сообществу из-за безумной атаки Киева на ЗАЭС

По словам дипломата, Москва уже не первый год обращается к международному сообществу с просьбой повлиять на Украину и её западных покровителей в связи с тем, что для Владимира Зеленского и всех, кто за ним стоит, в частности, США и Британии, атомные станции являются "средством и инструментом ведения террористической деятельности".