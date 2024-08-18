Возгорание топлива произошло после атаки БПЛА в Ростовской области

Возгорание дизельного топлива произошло на территории промышленных складов в Пролетарске Ростовской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", — написал он в телеграм-канале.