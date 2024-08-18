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18 августа, 03:01

Возгорание топлива произошло после атаки БПЛА в Ростовской области

Голубев: Возгорание топлива произошло под Ростовом после падения обломков БПЛА

Возгорание дизельного топлива произошло на территории промышленных складов в Пролетарске Ростовской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников на западе Ростовской области. Точное количество уничтоженных силами ПВО дронов не уточнялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Оксана Попова
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