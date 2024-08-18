Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область
Голубев: На западе Ростовской области силами ПВО отражена атака беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на западе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
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