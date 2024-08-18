Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на западе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолётного типа. Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами", — написал чиновник в телеграм-канале.