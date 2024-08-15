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15 августа, 08:10

Российские военные отражают воздушную атаку на курский Льгов, есть раненые

Мэр курского Льгова Клемешов сообщил о работе ПВО над городом и падении обломков

В Льгове Курской области работают российские системы ПВО. На территорию города упали обломки сбитых воздушных целей, предупредил глава Льгова Алексей Клемешов.

"Во Льгове работает ПВО. Падения обломков. Возможно, есть пострадавшие. Не подходите к обломкам и ничего не трогайте. При обнаружении сразу же звоните по тел. 112", — говорится в его посте во "ВКонтакте".

Врио главы региона Алексей Смирнов подтвердил, что силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. По его словам, двое жителей получили ранения и были госпитализированы в местную ЦРБ.

Четыре украинских ракеты ликвидированы в небе над Курской областью
Четыре украинских ракеты ликвидированы в небе над Курской областью

Накануне в Минобороны РФ сообщали о том, что над российской территорией были уничтожены 117 БПЛА и четыре тактические ракеты "Точку-У" ВСУ. 37 беспилотников из этого количества и все "Точки" сбили над Курской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Юрий Лысенко
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