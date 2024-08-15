Российские военные отражают воздушную атаку на курский Льгов, есть раненые

В Льгове Курской области работают российские системы ПВО. На территорию города упали обломки сбитых воздушных целей, предупредил глава Льгова Алексей Клемешов.

"Во Льгове работает ПВО. Падения обломков. Возможно, есть пострадавшие. Не подходите к обломкам и ничего не трогайте. При обнаружении сразу же звоните по тел. 112", — говорится в его посте во "ВКонтакте".

Врио главы региона Алексей Смирнов подтвердил, что силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. По его словам, двое жителей получили ранения и были госпитализированы в местную ЦРБ.