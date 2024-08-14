Четыре украинских ракеты ликвидированы в небе над Курской областью
Смирнов: Средства ПВО уничтожили 4 украинских ракеты над Курской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью четыре украинских ракеты. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников в Воронежской области. По информации губернатора региона Александра Гусева, силы ПВО и РЭБ сбили большое количество вражеских объектов.
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