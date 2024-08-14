Четыре украинских ракеты ликвидированы в небе над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью четыре украинских ракеты. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито четыре украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", — написал чиновник в телеграм-канале.