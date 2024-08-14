В Воронежской области сбито большое количество БПЛА, отражение атаки продолжается
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают отражать атаку беспилотников в Воронежской области. По информации губернатора региона, на данный момент уничтожено большое количество дронов.
"Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
По информации губернатора, после падения обломков беспилотников незначительно повреждены несколько жилых домов, транспорта и хозпостроек. Также зафиксировано возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено.
Напомним, что ранее уже сообщалось о ликвидации украинских БПЛА над территорией Воронежской области. Вражеские объекты были уничтожены средствами ПВО и перехвачены силами РЭБ.
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