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Регион
13 августа, 04:23

Силы ПВО ночью уничтожили 14 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, которые намеревались атаковать российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолётного типа: 12 — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", — рассказали в оборонном ведомстве.

Четыре украинских БПЛА нейтрализованы на юго-западе Ростовской области
Четыре украинских БПЛА нейтрализованы на юго-западе Ростовской области

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над тремя российскими регионами 18 украинских беспилотников. Вражеские объекты были ликвидированы над Курской, Воронежской и Белгородской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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