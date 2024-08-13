Силы ПВО ночью уничтожили 14 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, которые намеревались атаковать российские регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолётного типа: 12 — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", — рассказали в оборонном ведомстве.