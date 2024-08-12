Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны уничтожили над тремя российскими регионами 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: одиннадцать — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями", — заявили в оборонном ведомстве.