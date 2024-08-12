Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над тремя российскими регионами
ПВО уничтожила за ночь 18 БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями
Силы противовоздушной обороны уничтожили над тремя российскими регионами 18 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолётного типа: одиннадцать — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями", — заявили в оборонном ведомстве.
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью три украинские ракеты. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Воронежской и Ростовской областях. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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