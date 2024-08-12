Украинский дрон уничтожен в небе над Воронежской областью
Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбит БПЛА, пострадавших нет
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что над Курской областью силы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал.
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