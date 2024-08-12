Украинский дрон уничтожен в небе над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", — написал он в телеграм-канале.