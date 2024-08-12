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Регион
11 августа, 21:48

Силы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ над Курской областью

Смирнов: Три украинские ракеты сбиты в небе над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью три украинские ракеты. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Пока нет отбоя, прошу не подходить к окнам", — заявил чиновник.

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Напомним, что ранее Смирнов сообщил о работе ПВО в Курской области. В регионе была объявлена угроза ракетной опасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Semenov

Оксана Попова
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