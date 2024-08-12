Силы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью три украинские ракеты. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Пока нет отбоя, прошу не подходить к окнам", — заявил чиновник.