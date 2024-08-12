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11 августа, 21:14

В небе над Курской областью работает ПВО

Власти Курской области сообщили о работе ПВО на фоне ракетной опасности

В небе над Курской областью работает система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, в области также объявлена ракетная опасность.

"Курская область: ракетная опасность! <…> В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Кадыров показал, что осталось от колонны ВСУ после боёв с "Ахматом" в Курской области
Кадыров показал, что осталось от колонны ВСУ после боёв с "Ахматом" в Курской области

Как писал Life.ru, в приграничных районах РФ идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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