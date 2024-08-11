Кадыров показал, что осталось от колонны ВСУ после боёв с "Ахматом" в Курской области
Кадыров: "Ахмат" уничтожил колонну техники ВСУ с личным составом в Курской области
Российские военные в Курской области уничтожили колонну техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом. Об этом вечером в воскресенье, 11 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Последствия уничтожения колонны техники ВСУ с личным составом под Курском. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Курская область. Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" МО РФ под руководством Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кадырова, уцелевших украинских военных заблокировали рядом с местом боевого соприкосновения. Он добавил, что противник пытался организовать подвоз боеприпасов, чтобы закрепиться на позиции. Судя по амуниции ВСУ, к этому диверсионному плану причастны силы НАТО, указал глава Чечни. Обезвредив вражеские силы, российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца Североатлантического альянса.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
ТАСС / Александр Река