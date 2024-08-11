Кадыров показал, что осталось от колонны ВСУ после боёв с "Ахматом" в Курской области

Российские военные в Курской области уничтожили колонну техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом. Об этом вечером в воскресенье, 11 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Курская область. Военнослужащие полка "Ахмат-Чечня" МО РФ под руководством Асламбека Салиева совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом", — написал он в телеграм-канале .

По словам Кадырова, уцелевших украинских военных заблокировали рядом с местом боевого соприкосновения. Он добавил, что противник пытался организовать подвоз боеприпасов, чтобы закрепиться на позиции. Судя по амуниции ВСУ, к этому диверсионному плану причастны силы НАТО, указал глава Чечни. Обезвредив вражеские силы, российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца Североатлантического альянса.