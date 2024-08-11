В Одессе нанесён удар по военной части со складами боекомплектов
Подполье: ВС РФ ударили по военной части со складами боекомплектов в Одессе
В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Страна". Информацию об одном взрыве подтвердил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", — написал градоначальник.
Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что на окраине Одессы нанесён удар по воинской части, где находятся склады с боекомплектами.
"Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать – склады с БК", — сообщил подпольщик в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что причиной второго взрыва стала неудачная работа украинской ПВО. По словам Лебедева, среди украинских военных есть раненые — на место машины скорой помощи и даже вертолёт.
Ранее сегодня подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по лётному училищу в Кременчуге. После этого рядом заметили более десяти карет скорой помощи с выключенными сиренами и "джипы" с военными номерами.
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