В Одессе нанесён удар по военной части со складами боекомплектов

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает издание "Страна". Информацию об одном взрыве подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", — написал градоначальник.

Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что на окраине Одессы нанесён удар по воинской части, где находятся склады с боекомплектами.

"Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать – склады с БК", — сообщил подпольщик в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что причиной второго взрыва стала неудачная работа украинской ПВО. По словам Лебедева, среди украинских военных есть раненые — на место машины скорой помощи и даже вертолёт.