За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Наши бойцы заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям трёх бригад противника в районах Макеевки, Стельмаховки в ЛНР и Торского в ДНР.

Также отражены две контратаки штурмовиков 1-й бригады нацгвардии Украины. Помимо личного состава противник лишился танка, двух боевых бронированных машин "Козак" и пяти автомобилей. Вместе с тем были поражены британские 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм гаубица L-119, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Хортица" и "Нота", а также два склада боеприпасов", — добавили в российском оборонном ведомстве.