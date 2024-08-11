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Регион
11 августа, 10:39

ВСУ потеряли свыше 520 бойцов и два склада в зоне работы группировки "Запад"

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Наши бойцы заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям трёх бригад противника в районах Макеевки, Стельмаховки в ЛНР и Торского в ДНР.

Также отражены две контратаки штурмовиков 1-й бригады нацгвардии Украины. Помимо личного состава противник лишился танка, двух боевых бронированных машин "Козак" и пяти автомобилей. Вместе с тем были поражены британские 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм гаубица L-119, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Хортица" и "Нота", а также два склада боеприпасов", — добавили в российском оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам в Кременчуге Полтавской области Незалежной. В частности, прилёт, по словам подпольщика Сергея Лебедева, был зафиксирован в районе железнодорожной станции Когалымская. В её окрестностях находится бывшая военная часть, где обучают пилотированию вертолётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Наталья Демьянова
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