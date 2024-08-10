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Регион
10 августа, 16:52

"Ушли поспешно": ВСУ уступили Армии России позиции в Гродовке ДНР

ТАСС: ВСУ покинули позиции на окраинах Гродовки в ДНР

Украинские подразделения оставили свои позиции на окраине посёлка Гродовка в ДНР на Покровском направлении. Об этом заявили в силовых структурах региона.

"В Гродовке противник оставил свои позиции на окраине. Ушёл поспешно", — приводит сообщение силовиков ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ практически не вступают в боестолкновения на этом участке фронта. Свои позиции они стараются защищать ударными дронами.

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Дела ВСУ плохи практически на всех участках фронта в зоне СВО, поэтому украинское командование предприняло попытку спрятать катастрофическое положение ВСУ за дерзкой атакой на Курскую область. Таким образом Киев надеется укрепить свой авторитет в глазах западных союзников, пишут в немецкой прессе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Юрий Лысенко
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