"Ушли поспешно": ВСУ уступили Армии России позиции в Гродовке ДНР
ТАСС: ВСУ покинули позиции на окраинах Гродовки в ДНР
Украинские подразделения оставили свои позиции на окраине посёлка Гродовка в ДНР на Покровском направлении. Об этом заявили в силовых структурах региона.
"В Гродовке противник оставил свои позиции на окраине. Ушёл поспешно", — приводит сообщение силовиков ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что ВСУ практически не вступают в боестолкновения на этом участке фронта. Свои позиции они стараются защищать ударными дронами.
Дела ВСУ плохи практически на всех участках фронта в зоне СВО, поэтому украинское командование предприняло попытку спрятать катастрофическое положение ВСУ за дерзкой атакой на Курскую область. Таким образом Киев надеется укрепить свой авторитет в глазах западных союзников, пишут в немецкой прессе.
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