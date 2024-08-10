"Ушли поспешно": ВСУ уступили Армии России позиции в Гродовке ДНР

Украинские подразделения оставили свои позиции на окраине посёлка Гродовка в ДНР на Покровском направлении. Об этом заявили в силовых структурах региона.

"В Гродовке противник оставил свои позиции на окраине. Ушёл поспешно", — приводит сообщение силовиков ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ практически не вступают в боестолкновения на этом участке фронта. Свои позиции они стараются защищать ударными дронами.