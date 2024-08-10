Российские военные заманили танк ВСУ в ловушку и эпично уничтожили

Инженеры батальона "Лавина" 132-й бригады Вооружённых сил России (ВС) смогли поразить украинские танки в зоне спецоперации (СВО) на Горловском направлении. Эпичное видео подрыва бронетехники опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ поразили танк ВСУ на Горловском направлении. Видео © Telegram / WarGonzo

"В режиме прямой трансляции парни наблюдают уничтожение украинского танка, за которым уже давно велась охота. Гибель вражеской бронетехники и радость парней за пультом управления – итог трудной и опасной работы инженеров батальона "Лавина" 132-й бригады, которые смогли вычислить пути продвижения техники и расставить на них противотанковые мины", — пояснили военкоры.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона в режиме реального времени наблюдает за танком ВСУ, который едет по дороге. В определённый момент техника наезжает на заранее установленные мины, после чего раздается эпичный взрыв.