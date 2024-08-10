Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 14:59

Российские военные заманили танк ВСУ в ловушку и эпично уничтожили

ВС РФ уничтожили танк ВСУ в минной ловушке на Горловском направлении

Инженеры батальона "Лавина" 132-й бригады Вооружённых сил России (ВС) смогли поразить украинские танки в зоне спецоперации (СВО) на Горловском направлении. Эпичное видео подрыва бронетехники опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ поразили танк ВСУ на Горловском направлении. Видео © Telegram / WarGonzo

"В режиме прямой трансляции парни наблюдают уничтожение украинского танка, за которым уже давно велась охота. Гибель вражеской бронетехники и радость парней за пультом управления – итог трудной и опасной работы инженеров батальона "Лавина" 132-й бригады, которые смогли вычислить пути продвижения техники и расставить на них противотанковые мины", — пояснили военкоры.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона в режиме реального времени наблюдает за танком ВСУ, который едет по дороге. В определённый момент техника наезжает на заранее установленные мины, после чего раздается эпичный взрыв.

Огромный "гриб" от взрыва сняли на видео над Нью-Йорком
Огромный "гриб" от взрыва сняли на видео над Нью-Йорком

А ранее Life.ru рассказывал, что российские войска лишили ВСУ более 17 тысяч танков с начала спецоперации. Кроме того, украинская армия осталась за время СВО без 29 507 беспилотников.

Обложка ©

Telegram / WarGonzo

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров