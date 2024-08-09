Армия России лишила ВСУ более 17 тысяч танков с начала спецоперации

Российские войска с начала проведения спецоперации (СВО) на Украине уничтожили более 17 тысяч танков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 9 августа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 637 самолётов, 278 вертолётов, 29 507 БПЛА, 563 зенитных ракетных комплекса, 17 004 танка и других боевых бронированных машин", — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска также уничтожили 1 399 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 13 050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24 562 единицы специальной военной автомобильной техники.