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Регион
9 августа, 13:34

Армия России лишила ВСУ более 17 тысяч танков с начала спецоперации

Российские войска с начала проведения спецоперации (СВО) на Украине уничтожили более 17 тысяч танков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 9 августа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 637 самолётов, 278 вертолётов, 29 507 БПЛА, 563 зенитных ракетных комплекса, 17 004 танка и других боевых бронированных машин", — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска также уничтожили 1 399 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 13 050 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24 562 единицы специальной военной автомобильной техники.

ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования
ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования

А ранее Life.ru писал, что ВС России уничтожили шесть танков ВСУ в зоне действий группировки "Север". Украинские войска лишились до 220 бойцов и двух установок зенитных ракетных комплексов "Бук".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Дарья Нарыкова
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