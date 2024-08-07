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7 августа, 11:02

МО: ВСУ потеряли до 220 военных и 6 танков в зоне действий группировки "Север"

В зоне ответственности группировки российских войск "Север" в Харьковской и Сумской областях ВСУ потеряли за сутки до 220 военных, шесть танков и две установки зенитных ракетных комплексов "Бук". Поражение нанесено четырём бригадам противника, сообщили в Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ВСУ также потеряли шесть боевых бронированных машин, четыре бронетранспортёра, две боевые машины пехоты, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ "отутюжили" сотни солдат и склад ВСУ в Сумской области в ходе специальной военной операции (СВО). В подполье отметили, что это были "шикарные удары".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Никита Никонов
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