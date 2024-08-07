Всего полгода понадобилось российской армии для того, чтобы с лихвой вернуть территории, которые Украина успела захватить во время контрнаступления в 2023 году. Как пишет Financial Times, под контроль ВС РФ за шесть месяцев 2024-го перешло 592 кв. км. ВСУ годом ранее удалось захватить лишь 321 кв. км.

"Наша оборона даёт трещины", — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник. С его слов, на данный момент Россия продемонстрировала тактический успех, потому наступление с целью захвата наибольшего количества территорий продолжится.

По мнению аналитиков, украинская сторона в последнее время несёт значительные потери, отдавая ВС РФ стратегически важные пункты. Именно поэтому более вероятно, что положение украинцев "будет неуклонно ухудшаться". Главная причина кроется в кадровом дефиците ВСУ. Отсутствие опыта и подготовленных бойцов особенно заметны на данный момент в районах Покровска и Торецка.