Армия России за полгода отвоевала больше территорий, чем ВСУ захватили в ходе хвалёного контрнаступа
FT: ВС РФ в 2024 году освободили больше территорий, чем ВСУ захватили в 2023-м
Всего полгода понадобилось российской армии для того, чтобы с лихвой вернуть территории, которые Украина успела захватить во время контрнаступления в 2023 году. Как пишет Financial Times, под контроль ВС РФ за шесть месяцев 2024-го перешло 592 кв. км. ВСУ годом ранее удалось захватить лишь 321 кв. км.
"Наша оборона даёт трещины", — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник. С его слов, на данный момент Россия продемонстрировала тактический успех, потому наступление с целью захвата наибольшего количества территорий продолжится.
По мнению аналитиков, украинская сторона в последнее время несёт значительные потери, отдавая ВС РФ стратегически важные пункты. Именно поэтому более вероятно, что положение украинцев "будет неуклонно ухудшаться". Главная причина кроется в кадровом дефиците ВСУ. Отсутствие опыта и подготовленных бойцов особенно заметны на данный момент в районах Покровска и Торецка.
Вероятно поэтому, как заявляют в Financial Times, среди верхушки Киева всё чаще звучат предложения о мирном разрешении конфликта.
Напомним, в последнее время риторика киевского режима претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак. Между тем российская армия делает значительные успехи на фронте. Не так давно сообщалось, что ВС РФ ведут бои за Торецк — город берут в клещи.
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