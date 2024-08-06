Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 07:14

Зеленский захотел в этом году создать базу для окончания конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — утверждает он.

Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов
Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов

За последние недели это далеко не первое заявление Зеленского о желании завершить конфликт. Ранее он сообщал, что приоритетной потребностью для него является скорейшее урегулирование. В целом же риторика киевского режима в июле 2024 года претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров