Зеленский захотел в этом году создать базу для окончания конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. Об этом он сказал в вечернем обращении.
"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — утверждает он.
За последние недели это далеко не первое заявление Зеленского о желании завершить конфликт. Ранее он сообщал, что приоритетной потребностью для него является скорейшее урегулирование. В целом же риторика киевского режима в июле 2024 года претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.