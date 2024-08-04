Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов
Зеленский опубликовал видео с истребителями F-16 с аэродрома Васильков
Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии американских истребителей F-16. В личном телеграм-канале лидер киевского режима опубликовал ролик, где он на фоне этих самолётов произносит патетическую речь под пафосную музыку и награждает украинских лётчиков.
Владимир Зеленский хвастается первой полученной партией F-16. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
"F-16 [находятся] на Украине. Мы обеспечили это <...>. [Украинские пилоты] уже начали использовать их для нашей страны", — говорится в его посте. Конкретики по количеству самолётов он не озвучил.
Для пафосного видео Зеленский отправился на военный аэродром в Василькове Киевской области в день ВВС Украины. На американских самолётах за спиной политика видны ракеты "воздух — воздух" малой и средней дальности AIM-9 и AIM-120. В своей речи политик в очередной раз призвал сбивать российские ракеты в небе Украины с помощью авиации соседних стран.
Напомним, что сообщения о появлении первых истребителей F-16 в Незалежной уже несколько дней назад появились в западной прессе. Изначально количество самолётов не называлось, было известно только то, что их немного. Позже стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих машин. Военный из Франции допустил, что командование армии Незалежной планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Сегодня информация о получении 10 F-16 Украиной подтвердилась.
Telegram / Zelenskiy / Official