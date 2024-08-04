Зеленский записал пафосное видео с F-16 на аэродроме и выдал арсенал самолётов

Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии американских истребителей F-16. В личном телеграм-канале лидер киевского режима опубликовал ролик, где он на фоне этих самолётов произносит патетическую речь под пафосную музыку и награждает украинских лётчиков.

Владимир Зеленский хвастается первой полученной партией F-16. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"F-16 [находятся] на Украине. Мы обеспечили это <...>. [Украинские пилоты] уже начали использовать их для нашей страны", — говорится в его посте. Конкретики по количеству самолётов он не озвучил.

Для пафосного видео Зеленский отправился на военный аэродром в Василькове Киевской области в день ВВС Украины. На американских самолётах за спиной политика видны ракеты "воздух — воздух" малой и средней дальности AIM-9 и AIM-120. В своей речи политик в очередной раз призвал сбивать российские ракеты в небе Украины с помощью авиации соседних стран.