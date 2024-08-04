Подполье узнало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16

Над Одессой в воскресенье, 4 августа, впервые заметили американский истребитель F-16. Местные жители опубликовали фото и видео, на которых запечатлено пролетающее воздушное судно.

F-16 впервые заметили над Одессой. Видео © Telegram / Типичная Одесса

"Только непонятно, чего все так возбудились. Насчёт "Абрамсов" (отправленных на Украину американских танков M1 Abrams. — Прим. Life.ru) тоже такой вой стоял, а теперь их почти каждый день жгут [российские военные]", — отмечают одесситы.

По словам представителя пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, после пролёта над Одессой замеченный F-16 улетел в сторону Молдавии. При этом он подчеркнул, что "новинке" уже придумали кличку — "летающий скунс".

"Предполагают, что именно после него в воздухе сильный запах гари (было так же рано утром), и прозвали этот F-16 "летающий скунс", — написал он в телеграм-канале.