Подполье узнало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Американский F-16 впервые засняли над Одессой, подполье узнало его маршрут
F-16 впервые заметили над Одессой. Обложка © Telegram / Типичная Одесса
Над Одессой в воскресенье, 4 августа, впервые заметили американский истребитель F-16. Местные жители опубликовали фото и видео, на которых запечатлено пролетающее воздушное судно.
F-16 впервые заметили над Одессой. Видео © Telegram / Типичная Одесса
"Только непонятно, чего все так возбудились. Насчёт "Абрамсов" (отправленных на Украину американских танков M1 Abrams. — Прим. Life.ru) тоже такой вой стоял, а теперь их почти каждый день жгут [российские военные]", — отмечают одесситы.
По словам представителя пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, после пролёта над Одессой замеченный F-16 улетел в сторону Молдавии. При этом он подчеркнул, что "новинке" уже придумали кличку — "летающий скунс".
"Предполагают, что именно после него в воздухе сильный запах гари (было так же рано утром), и прозвали этот F-16 "летающий скунс", — написал он в телеграм-канале.
Слухи о том, что первые F-16 прибыли на Украину, появились на днях в западных СМИ. Сперва в этих материалах не было точных сведений о числе самолётов, указывалось только, что оно невелико. Позже появилось сообщение о том, что Нидерланды передали ВСУ шесть таких истребителей. Французский военный эксперт предположил, что украинское командование разделит полученные F-16 на два условных флота, один из которых получит зелёный свет на удары по российской территории, а другой — нет. 4 августа стало известно, что Украине передали 10 истребителей F-16.