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4 августа, 13:02

В Британии раскрыли количество истребителей F-16 в арсенале ВСУ

The Economist: Украине передали 10 истребителей F-16

Запад 31 июля передал Украине десять истребителей F-16, а к концу года их количество будет увеличено до 20. Об этом говорится в материале британского издания The Economist.

Журнал пишет, что западные страны планируют снабдить Киев 79 истребителями F-16. Поэтапные поставки самолётов продолжатся на протяжении всего 2025 года.

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Напомним, сообщения о том, что первые F-16 уже прибыли в Незалежную, появились на днях в западных СМИ. Сперва в этих материалах не было точных сведений о количестве самолётов, лишь указывалось, что оно невелико. Чуть позже была опубликована информация о том, что Нидерланды передали ВСУ шесть этих истребителей. Французский военный эксперт предположил, что украинское командование разделит полученные F-16 на два условных флота, один из которых получит зелёный свет на удары по российской территории, а другой — нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Юрий Лысенко
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