В Британии раскрыли количество истребителей F-16 в арсенале ВСУ

Напомним, сообщения о том, что первые F-16 уже прибыли в Незалежную, появились на днях в западных СМИ. Сперва в этих материалах не было точных сведений о количестве самолётов, лишь указывалось, что оно невелико. Чуть позже была опубликована информация о том, что Нидерланды передали ВСУ шесть этих истребителей. Французский военный эксперт предположил, что украинское командование разделит полученные F-16 на два условных флота, один из которых получит зелёный свет на удары по российской территории, а другой — нет.