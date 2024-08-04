В Британии посчитали "подарком" Путину поставки F-16 на Украину

Также издание отметило, что на данный момент Армия России имеет в своём арсенале сотни истребителей, в том числе Су-35. Они, к слову, являются одной из главных угроз для F-16, пишет автор. По его мнению, российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолёты. Не в пользу ВСУ и тот факт, что подготовка украинских пилотов проходит по ускоренной программе — девять месяцев против трёх лет, которые обучаются западные пилоты.