В Британии посчитали "подарком" Путину поставки F-16 на Украину
The Independent: РФ выиграет от поставки F-16 на Украину и поднимет свой имидж
На Украину отправлены первые F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Поставка американских истребителей F-16 Вооружённым силам Украины может положительно сказаться на России. Президент РФ Владимир Путин может выиграть от привоза, поскольку уничтожение самолётов положительно скажется на имидже страны. Такую оценку дает британское издание The Independent.
"Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО", — говорится в тексте.
Также издание отметило, что на данный момент Армия России имеет в своём арсенале сотни истребителей, в том числе Су-35. Они, к слову, являются одной из главных угроз для F-16, пишет автор. По его мнению, российские системы ПВО также достаточно эффективны, чтобы сбивать американские самолёты. Не в пользу ВСУ и тот факт, что подготовка украинских пилотов проходит по ускоренной программе — девять месяцев против трёх лет, которые обучаются западные пилоты.
Напомним, что Украина уже получила первую партию обещанных F-16. По данным Bloomberg, их число "невелико". Предположительно, истребители Киеву поставили Нидерланды в количестве шести единиц. Ранее Life.ru писал, что F-16 будут разделены ВВС Украины на два условных флота. Зарубежные специалисты отметили, что некоторым из этих самолётов будет разрешено наносить удары по России, а другим — нет.