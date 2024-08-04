"Нажмём на кнопку": Кадыров словами Путина предостерёг от "шуток" с F-16 для Украины
Глава Чечни Кадыров назвал передачу Украине истребителей F-16 ерундой
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу поставок Украине странами НАТО американских истребителей F-16, которые российская сторона намерена воспринимать как носителей ядерного оружия. Он назвал эту передачу полнейшей ерундой и отметил, что для России это вовсе не конец света.
"Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьёзные [истребители], мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмём на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "Зачем нам нужен этот мир без России?", — заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, сообщения о том, что первые F-16 уже прибыли в Незалежную, появились на днях в западных СМИ. Сперва в этих материалах не было точных сведений о количестве самолётов, лишь указывалось, что оно невелико. Чуть позже была опубликована информация о том, что Нидерланды передали ВСУ шесть этих истребителей. Французский военный эксперт предположил, что украинское командование разделит полученные F-16 на два условных флота, один из которых получит зелёный свет на удары по российской территории, а другой — нет. Сегодня стало известно, что Украине передали 10 истребителей F-16.