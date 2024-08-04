"Нажмём на кнопку": Кадыров словами Путина предостерёг от "шуток" с F-16 для Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу поставок Украине странами НАТО американских истребителей F-16, которые российская сторона намерена воспринимать как носителей ядерного оружия. Он назвал эту передачу полнейшей ерундой и отметил, что для России это вовсе не конец света.

"Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьёзные [истребители], мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмём на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "Зачем нам нужен этот мир без России?", — заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".