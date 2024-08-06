ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования

За прошедшие сутки российские войска лишили ВСУ двух истребителей МиГ-29. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, самолёты были уничтожены прямо на аэродроме базирования.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — говорится в сообщении ведомства.