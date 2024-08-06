ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования
За прошедшие сутки российские войска лишили ВСУ двух истребителей МиГ-29. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, самолёты были уничтожены прямо на аэродроме базирования.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов ВСУ. Также, по данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял технику и живую силу в 127 районах.
Ранее сообщалось, что российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки Киева — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.
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