В Германии назвали "самую важную часть фронта" для ВСУ
Welt: ВСУ проигрывают в Донбассе, поэтому решились на вылазку в Курскую область
Украинские военные на позициях в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинская армия прекрасно осознаёт, что терпит поражение по всей линии фронта в зоне спецоперации, поэтому пытается замаскировать неудачи бессмысленными вылазками в Курской области. Об этом сказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжёлые бои, — это определённо Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперёд", — поделился он.
По мнению Ваннера, киевский режим хочет поднять свой авторитет в глазах союзников, устроив атаку на Курском направлении, однако у ВСУ не хватит ресурсов для того, чтобы достичь хоть каких-то результатов в этой операции.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, начиная с 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, к поиску и обнаружению украинских диверсантов привлечены сотрудники Росгвардии. По данным Минобороны РФ, за четыре дня ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также ликвидированы три украинских генерала, которые руководили операцией по наступлению, опубликовано видео удара по их секретному бункеру. А сегодня "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины.