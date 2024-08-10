В Германии назвали "самую важную часть фронта" для ВСУ Welt: ВСУ проигрывают в Донбассе, поэтому решились на вылазку в Курскую область 10 августа, 13:24 Украинские военные на позициях в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия прекрасно осознаёт, что терпит поражение по всей линии фронта в зоне спецоперации, поэтому пытается замаскировать неудачи бессмысленными вылазками в Курской области. Об этом сказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

"Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжёлые бои, — это определённо Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперёд", — поделился он.

По мнению Ваннера, киевский режим хочет поднять свой авторитет в глазах союзников, устроив атаку на Курском направлении, однако у ВСУ не хватит ресурсов для того, чтобы достичь хоть каких-то результатов в этой операции.

Авторы Татьяна Миссуми