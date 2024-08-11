Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по лётному училищу в Кременчуге

ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам в Кременчуге, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Первый взрыв раздался в 00:35 мск в районе железнодорожной станции "Кагалымская".

"Сопротивление дополняет: рядом с станцией есть бывшая военная часть, с разветвлённой сетью тоннелей. И немного дальше взлётная полоса аэродрома "Большая Кохновка", лётное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолёты", — написал подпольщик в телеграм-канале.

Активисты отмечают, что туннели военной части используются для производства беспилотников. А на взлётной полосе проходят тренировки не только с вертолётами, но и с дронами самолётного типа. В данном районе, к слову, видели более десяти карет скорой помощи с выключенными сиренами и "джипы" с военными номерами. Второй хлопок раздался там в 02:22.

"Дороги перекрыты, идёт полный досмотр. Также начался поквартирный обход в прилегающем микрорайоне "Ближний Молодежный", — добавил Лебедев.