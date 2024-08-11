Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:09

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по лётному училищу в Кременчуге

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам в Кременчуге, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Первый взрыв раздался в 00:35 мск в районе железнодорожной станции "Кагалымская".

"Сопротивление дополняет: рядом с станцией есть бывшая военная часть, с разветвлённой сетью тоннелей. И немного дальше взлётная полоса аэродрома "Большая Кохновка", лётное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолёты", — написал подпольщик в телеграм-канале.

Активисты отмечают, что туннели военной части используются для производства беспилотников. А на взлётной полосе проходят тренировки не только с вертолётами, но и с дронами самолётного типа. В данном районе, к слову, видели более десяти карет скорой помощи с выключенными сиренами и "джипы" с военными номерами. Второй хлопок раздался там в 02:22.

"Дороги перекрыты, идёт полный досмотр. Также начался поквартирный обход в прилегающем микрорайоне "Ближний Молодежный", — добавил Лебедев.

Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию
Украинская ДРГ пыталась зайти в Беловский район Курской области, но ВС РФ стабилизировали ситуацию

Ранее Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по целям в Сумской области. Уничтожен склад боеприпасов. Целью также стала "большая шайка" из более чем 400 солдат ВСУ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров