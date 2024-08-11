Поражение украинской армии в Курской области неизбежно, убеждён отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. По его словам, ВС России в любом случае заставит ВСУ отступить за пределы границы РФ.

"Они всё равно через определённое время, наши войска, будут выдавлены", — сказал Стариков в интервью каналу Politeka, отметив, что чем дольше ВСУ будут держаться на территории РФ, тем больше погибнет личного состава.