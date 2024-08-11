"Всё равно будут выдавлены": На Украине предрекли неминуемый крах ВСУ в Курской области
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ выдавят из Курской области с большими потерями
Поражение украинской армии в Курской области неизбежно, убеждён отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. По его словам, ВС России в любом случае заставит ВСУ отступить за пределы границы РФ.
"Они всё равно через определённое время, наши войска, будут выдавлены", — сказал Стариков в интервью каналу Politeka, отметив, что чем дольше ВСУ будут держаться на территории РФ, тем больше погибнет личного состава.
Он также напомнил, что Киев уже проводил подобные операции. Одним из ярких примеров является случай в селе Крынки в Херсонской области. В своё время ВСУ пытались его захватить, но они лишь понесли тяжелейшие потери и в итоге были вынуждены отступить.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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