Кадыров показал видеодоказательства участия НАТО в атаке ВСУ на Курскую область
Вооружение уничтоженной в Курской области колонны Вооружённых сил Украины (ВСУ) указывает на причастность НАТО к атаке на российский регион. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Последствия уничтожения колонны техники ВСУ с личным составом под Курском. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации. Как видите, просчитались", — указал он в телеграм-канале.
Кадыров добавил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику натовского образца. Он подчеркнул высокие профессиональные действия военных полка "Ахмат-Чечня" и 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Telegram / Kadyrov_95