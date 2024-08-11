Кадыров показал видеодоказательства участия НАТО в атаке ВСУ на Курскую область

Вооружение уничтоженной в Курской области колонны Вооружённых сил Украины (ВСУ) указывает на причастность НАТО к атаке на российский регион. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Последствия уничтожения колонны техники ВСУ с личным составом под Курском. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы. Рассчитывали на долгое пребывание на территории Российской Федерации. Как видите, просчитались", — указал он в телеграм-канале.