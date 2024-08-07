Появились фото многоэтажки в Воронеже, пострадавшей от украинской атаки
Глава Воронежской области Гусев опубликовал фото с последствиями атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Обложка © Telegram / Гусев
Появились фотографии последствия атаки беспилотников ВСУ по Воронежу. Кадры опубликовал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.
На снимках видно, что в результате украинской атаки сильные повреждения получили три последних этажах здания.
"Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили" — добавил губернатор.
Как сообщал Life.ru, сегодня утром жителей Воронежа разбудили взрывы. Позже стало известно, что российские военные сбили два украинских беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.