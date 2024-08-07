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7 августа, 10:48

Появились фото многоэтажки в Воронеже, пострадавшей от украинской атаки

Глава Воронежской области Гусев опубликовал фото с последствиями атаки БПЛА

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Обложка © Telegram / Гусев

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Обложка © Telegram / Гусев

Появились фотографии последствия атаки беспилотников ВСУ по Воронежу. Кадры опубликовал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

На снимках видно, что в результате украинской атаки сильные повреждения получили три последних этажах здания.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Фото © Telegram / Гусев

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Фото © Telegram / Гусев

"Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили" — добавил губернатор.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Фото © Telegram / Гусев

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Воронеж. Фото © Telegram / Гусев

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами

Как сообщал Life.ru, сегодня утром жителей Воронежа разбудили взрывы. Позже стало известно, что российские военные сбили два украинских беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.

Александра Мышляева
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