Появились фото многоэтажки в Воронеже, пострадавшей от украинской атаки

Появились фотографии последствия атаки беспилотников ВСУ по Воронежу. Кадры опубликовал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

На снимках видно, что в результате украинской атаки сильные повреждения получили три последних этажах здания.

"Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили" — добавил губернатор.