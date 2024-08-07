Гусев: Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Воронеже
Место падения обломков беспилотника в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев
Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", — написал он в своём телеграм-канале.
Гусев отметил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили минимум 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей в Центральном и Левобережном районах. Точный ущерб будет оценён позже, заключил глава региона.
Напомним, сегодня утром жители Воронежа проснулись от громких взрывов в небе. Позже стало известно, что российские ПВО сбили два беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города.