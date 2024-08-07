Гусев: Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Воронеже

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", — написал он в своём телеграм-канале.