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7 августа, 09:48

Гусев: Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Воронеже

Место падения обломков беспилотника в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев

Место падения обломков беспилотника в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", — написал он в своём телеграм-канале.

Гусев отметил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили минимум 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей в Центральном и Левобережном районах. Точный ущерб будет оценён позже, заключил глава региона.

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами

Напомним, сегодня утром жители Воронежа проснулись от громких взрывов в небе. Позже стало известно, что российские ПВО сбили два беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города.

Александра Мышляева
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