Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
SHOT: Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами
Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Обложка © Telegram / SHOT
Украинские беспилотники, которые сегодня атаковали Воронеж, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет SHOT.
Жители Березовой Рощи рассказали, что, помимо выбитых окон в припаркованных авто, они обнаружили маленькие железные шарики, впившиеся в кузов. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, что утром жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. Позже стало известно, что в регионе было сбито два беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города, также повреждения получили автомобили.