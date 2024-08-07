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Регион
7 августа, 04:42

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами

SHOT: Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Обложка © Telegram / SHOT

Атаковавшие Воронеж беспилотники ВСУ были начинены поражающими элементами. Обложка © Telegram / SHOT

Украинские беспилотники, которые сегодня атаковали Воронеж, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет SHOT.

Жители Березовой Рощи рассказали, что, помимо выбитых окон в припаркованных авто, они обнаружили маленькие железные шарики, впившиеся в кузов. Предварительно, пострадавших нет.

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Напомним, что утром жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. Позже стало известно, что в регионе было сбито два беспилотника. Один из них повредил фасад многоэтажки в центре города, также повреждения получили автомобили.

Оксана Попова
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