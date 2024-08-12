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12 августа, 03:46

Четыре украинских БПЛА нейтрализованы на юго-западе Ростовской области

Голубев: Силы ПВО и РЭБ ликвидировали четыре БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали четыре БПЛА над Ростовской областью. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

В небе над Курской областью работает ПВО
В небе над Курской областью работает ПВО

Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью три украинские ракеты. Ещё один БПЛА был сбит в Воронежской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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