Четыре украинских БПЛА нейтрализованы на юго-западе Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали четыре БПЛА над Ростовской областью. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области. Пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.