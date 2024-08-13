Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько дронов над Воронежской областью

Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолётного типа", — сообщил он и добавил, что пострадавших нет.