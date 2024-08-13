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13 августа, 20:58

Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько дронов над Воронежской областью

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью нейтрализовано несколько БПЛА

Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолётного типа", — сообщил он и добавил, что пострадавших нет.

Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над тремя российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над тремя российскими регионами

Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, которые намеревались атаковать российские регионы. Они были сбиты над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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