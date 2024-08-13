Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько дронов над Воронежской областью
Губернатор Гусев: Над Воронежской областью нейтрализовано несколько БПЛА
Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолётного типа", — сообщил он и добавил, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников, которые намеревались атаковать российские регионы. Они были сбиты над Курской, Белгородской и Воронежской областями.
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