Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 05:03

Над российскими регионами ночью уничтожено 117 БПЛА и 4 тактические ракеты

МО РФ: Силы ПВО сбили 117 БПЛА и 4 ракеты "Точка-У" над российскими регионами

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 117 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У" над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, ещё тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки БПЛА

Об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области ранее предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. По его оценкам, регион атаковали более 35 БПЛА. Также сообщалось об уничтожении четырёх ракет ВСУ в Курской области. Позже стало известно об отражении атаки в Нижегородской, Орловской, Ростовской и Белгородской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров