Над российскими регионами ночью уничтожено 117 БПЛА и 4 тактические ракеты
МО РФ: Силы ПВО сбили 117 БПЛА и 4 ракеты "Точка-У" над российскими регионами
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 117 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У" над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, ещё тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области ранее предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. По его оценкам, регион атаковали более 35 БПЛА. Также сообщалось об уничтожении четырёх ракет ВСУ в Курской области. Позже стало известно об отражении атаки в Нижегородской, Орловской, Ростовской и Белгородской областях.
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