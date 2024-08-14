Над российскими регионами ночью уничтожено 117 БПЛА и 4 тактические ракеты

"Тридцать семь БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, ещё тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями", — рассказали в оборонном ведомстве.