Над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА самолётного типа

Два украинских дрона сбиты над Орловской областью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", — заявил чиновник.