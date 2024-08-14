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14 августа, 04:33

Над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА самолётного типа

Губернатор Клычков: Два украинских беспилотника уничтожены над Орловской областью

Два украинских дрона сбиты над Орловской областью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", — заявил чиновник.

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Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области и отражении атаки в Нижегородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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