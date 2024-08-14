Над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА самолётного типа
Губернатор Клычков: Два украинских беспилотника уничтожены над Орловской областью
Два украинских дрона сбиты над Орловской областью, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", — заявил чиновник.
Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области и отражении атаки в Нижегородской области.
Shutterstock / FOTODOM / aappp