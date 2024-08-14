Власти Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА
Губернатор Никитин: Силы ПВО и РЭБ отражают атаку в Нижегородской области
Силы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области.
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