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14 августа, 04:29

Власти Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА

Губернатор Никитин: Силы ПВО и РЭБ отражают атаку в Нижегородской области

Силы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал он в телеграм-канале.

Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ
Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ

Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Оксана Попова
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