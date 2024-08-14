Власти Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА

Силы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал он в телеграм-канале.