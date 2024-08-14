Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ

Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в белгородском Шебекине, где после удара произошли пожар и обрушение плит. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — заявил Гладков и добавил, что никто не пострадал.