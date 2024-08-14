Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ
БПЛА ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине, произошли пожар и обрушение плит
В атакованной ВСУ многоэтажке в Шебекине произошли пожар и обрушение плит. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в белгородском Шебекине, где после удара произошли пожар и обрушение плит. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — заявил Гладков и добавил, что никто не пострадал.
Под обстрел также попало село Устинка, после сброса боеприпаса на территории частного дома сгорела летняя кухня. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также известно о ликвидации четырёх ракет ВСУ в Курской области.