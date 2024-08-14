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14 августа, 04:13

Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ

БПЛА ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине, произошли пожар и обрушение плит

В атакованной ВСУ многоэтажке в Шебекине произошли пожар и обрушение плит. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В атакованной ВСУ многоэтажке в Шебекине произошли пожар и обрушение плит. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в белгородском Шебекине, где после удара произошли пожар и обрушение плит. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения", — заявил Гладков и добавил, что никто не пострадал.

Под обстрел также попало село Устинка, после сброса боеприпаса на территории частного дома сгорела летняя кухня. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также известно о ликвидации четырёх ракет ВСУ в Курской области.

Оксана Попова
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