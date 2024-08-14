На западе Ростовской области средства ПВО сбили украинский дрон
Губернатор Голубев сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области
На западе Ростовской област уничтожен украинский БПЛА, сообщил глава региона Василий Голубев.
"Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области, а также отражении атаки в Нижегородской и Орловской областях.
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