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14 августа, 04:36

На западе Ростовской области средства ПВО сбили украинский дрон

Губернатор Голубев сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области

На западе Ростовской област уничтожен украинский БПЛА, сообщил глава региона Василий Голубев.

"Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.

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Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ

Ранее об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об устранении четырёх ракет ВСУ в Курской области, а также отражении атаки в Нижегородской и Орловской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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