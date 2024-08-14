Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 БПЛА, пострадавших нет

Более 35 БПЛА атаковали Воронежскую область минувшей ночью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.