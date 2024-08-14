Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 БПЛА, пострадавших нет
Более 35 БПЛА атаковали Воронежскую область минувшей ночью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
В результате падения обломком повреждения получили несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Пострадавших нет. Специалисты приступят к устранению последствий атаки в ближайшее время.
Об уничтожении беспилотников над территорией Воронежской области ранее предупреждал губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Также сообщалось об уничтожении четырёх ракет ВСУ в Курской области. Ближе к утру стало известно об отражении атаки в Нижегородской, Орловской, Ростовской и Белгородской областях.
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