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16 августа, 04:22

Пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили ночью в Чёрном море

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей
На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей

Ранее о работе ПВО в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, над акваторией Чёрного моря было сбито три БПЛА.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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