Пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили ночью в Чёрном море
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
Ранее о работе ПВО в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, над акваторией Чёрного моря было сбито три БПЛА.
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