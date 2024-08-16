Пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили ночью в Чёрном море

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.