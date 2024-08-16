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16 августа, 01:56

На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщил центр оперативной информации о ситуации на дороге.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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О причинах не сообщается, но ранее губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки ВСУ. Над Чёрным морем было сбито три беспилотника.

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Telegram / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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