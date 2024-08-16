На Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщил центр оперативной информации о ситуации на дороге.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.