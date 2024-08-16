Три беспилотника уничтожили в Севастополе над Чёрным морем

Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Над Чёрным морем сбито три беспилотника.

"По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал чиновник в телеграм-канале.