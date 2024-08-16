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16 августа, 00:03

Три беспилотника уничтожили в Севастополе над Чёрным морем

Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Над Чёрным морем сбито три беспилотника.

"По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал чиновник в телеграм-канале.

Развожаев: В Севастополе уничтожили три дрона и три безэкипажных катера
Развожаев: В Севастополе уничтожили три дрона и три безэкипажных катера

Ранее Развожаев сообщил о работе ПВО над городом. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах или в укрытиях.

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Aleksandr Stezhkin

Артур Лапсаков
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