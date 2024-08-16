Три беспилотника уничтожили в Севастополе над Чёрным морем
Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Над Чёрным морем сбито три беспилотника.
"По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее Развожаев сообщил о работе ПВО над городом. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах или в укрытиях.
Обложка ©
Aleksandr Stezhkin