Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе
Средства противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, над Чёрным морем сбит один беспилотник.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал чиновник в телеграм-канале.
Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах или в укрытиях.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области. К счастью, повреждения получило лишь имущество граждан, никто из мирных жителей не пострадал.
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