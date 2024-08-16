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15 августа, 22:59

Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе

Средства противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, над Чёрным морем сбит один беспилотник.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал чиновник в телеграм-канале.

Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах или в укрытиях.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области. К счастью, повреждения получило лишь имущество граждан, никто из мирных жителей не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Артур Лапсаков
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