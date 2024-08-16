Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе

Средства противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, над Чёрным морем сбит один беспилотник.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал чиновник в телеграм-канале.

Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах или в укрытиях.