ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области

Украинские войска нанесли комбинированный удар по нескольким населённым пунктам Белгородской области, задействовав артиллерию и беспилотники. К счастью, повреждения получило лишь имущество граждан, никто из мирных жителей не пострадал, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Один из прилётов пришёлся по городу Шебекино, где в результате взрыва снаряда были выбиты окна и посечена кровля частного домовладения. Ещё один дом пострадал в селе Муром — его атаковал БПЛА.