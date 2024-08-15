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15 августа, 20:00

ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области

Украинские войска нанесли комбинированный удар по нескольким населённым пунктам Белгородской области, задействовав артиллерию и беспилотники. К счастью, повреждения получило лишь имущество граждан, никто из мирных жителей не пострадал, написал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Один из прилётов пришёлся по городу Шебекино, где в результате взрыва снаряда были выбиты окна и посечена кровля частного домовладения. Ещё один дом пострадал в селе Муром — его атаковал БПЛА.

"В селе Старый Хутор с БПЛА сброшено взрывное устройство — в частном домовладении выбиты окна и посечён забор. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия", — перечислил Гладков.

В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки
В один из районов Белгородской области закрыли въезд из-за напряжённой обстановки

Ранее на территории Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за активности ВСУ в приграничье. Также 15 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с генералами и местными властями способы обезопасить регион от украинских военных.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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