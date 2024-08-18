Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 03:41

ВСУ повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске во время тушения возгорания

Нефтебаза под Ростовом была повторно атакована БПЛА во время тушения, раненых нет

ВСУ повторно атаковали нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области, где ранее произошло возгорание топлива после падения обломков БПЛА. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение", — рассказал чиновник.

Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе
Один украинский БПЛА сбит над Чёрным морем в Севастополе

Напомним, что ВСУ попытались атаковать Ростовскую область: украинские дроны были уничтожены на западе и юго-востоке региона. После падения обломков БПЛА произошло возгорание дизельного топлива произошло на территории промышленных складов в Пролетарске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров