ВСУ повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске во время тушения возгорания

ВСУ повторно атаковали нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области, где ранее произошло возгорание топлива после падения обломков БПЛА. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение", — рассказал чиновник.