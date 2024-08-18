ВСУ повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске во время тушения возгорания
Нефтебаза под Ростовом была повторно атакована БПЛА во время тушения, раненых нет
ВСУ повторно атаковали нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области, где ранее произошло возгорание топлива после падения обломков БПЛА. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.
"По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение", — рассказал чиновник.
Напомним, что ВСУ попытались атаковать Ростовскую область: украинские дроны были уничтожены на западе и юго-востоке региона. После падения обломков БПЛА произошло возгорание дизельного топлива произошло на территории промышленных складов в Пролетарске.
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