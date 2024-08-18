Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:07

В районе дважды атакованной ВСУ ростовской нефтебазы ввели режим повышенной готовности

Под Ростовом ввели режим повышенной готовности из-за пожара после атаки БПЛА

В Пролетарском районе Ростовской области, где после падения обломков украинского беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом вечером в воскресенье, 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. На территории Пролетарского района введён режим повышенной готовности", — написал он в телеграм-канале.

По словам Голубева, возгорание тушат три пожарных поезда. Он подчеркнул, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

Силы ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью
Силы ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью

Утром 18 августа Голубев заявил, что на юго-востоке Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков у промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Пожар начали тушить, однако работу спасателей прервала повторная атака со стороны ВСУ. В результате случившегося пострадавших нет. Пожарные возобновили тушение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров