В районе дважды атакованной ВСУ ростовской нефтебазы ввели режим повышенной готовности

В Пролетарском районе Ростовской области, где после падения обломков украинского беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом вечером в воскресенье, 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. На территории Пролетарского района введён режим повышенной готовности", — написал он в телеграм-канале.

По словам Голубева, возгорание тушат три пожарных поезда. Он подчеркнул, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.