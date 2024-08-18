В районе дважды атакованной ВСУ ростовской нефтебазы ввели режим повышенной готовности
Под Ростовом ввели режим повышенной готовности из-за пожара после атаки БПЛА
В Пролетарском районе Ростовской области, где после падения обломков украинского беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом вечером в воскресенье, 18 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. На территории Пролетарского района введён режим повышенной готовности", — написал он в телеграм-канале.
По словам Голубева, возгорание тушат три пожарных поезда. Он подчеркнул, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
Утром 18 августа Голубев заявил, что на юго-востоке Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков у промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Пожар начали тушить, однако работу спасателей прервала повторная атака со стороны ВСУ. В результате случившегося пострадавших нет. Пожарные возобновили тушение.
Shutterstock / FOTODOM / NickolayV