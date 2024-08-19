Российские войска атаковали иностранных наёмников в пригороде Киева

Согласно информации от координатора пророссийского сопротивления в Николаеве Сергея Лебедева, российские силы нанесли удар по месту в пригороде Киева, где собирались иностранные наёмники. Он сделал это заявление в своём телеграм-канале, уточнив, что ракетный удар пришёлся непосредственно по местоположению наёмников.

"Как раз прилёты были... в пригороде Киева по месту сбора иностранцев", — написал он.

Кроме того, координатор подполья сообщил о том, что в результате ещё одного удара российской авиации пострадал склад боеприпасов и артиллерии Вооружённых сил Украины, расположенный на севере Павлограда Днепропетровской области.