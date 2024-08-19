Российские войска атаковали иностранных наёмников в пригороде Киева
Пророссийское подполье сообщило об ударе по иностранным наёмникам под Киевом
Согласно информации от координатора пророссийского сопротивления в Николаеве Сергея Лебедева, российские силы нанесли удар по месту в пригороде Киева, где собирались иностранные наёмники. Он сделал это заявление в своём телеграм-канале, уточнив, что ракетный удар пришёлся непосредственно по местоположению наёмников.
"Как раз прилёты были... в пригороде Киева по месту сбора иностранцев", — написал он.
Кроме того, координатор подполья сообщил о том, что в результате ещё одного удара российской авиации пострадал склад боеприпасов и артиллерии Вооружённых сил Украины, расположенный на севере Павлограда Днепропетровской области.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские разведчики обнаружили украинскую боевую бронемашину "Козак" в приграничной зоне Курской области. По информации ведомства, бронемашина была уничтожена ударом дрона "Ланцет".
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